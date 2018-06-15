الجيش اليمني يسيطر على مدخل مطار الحديدة

سيطر الجيش اليمني، الجمعة، على مدخل #مطار_الحديدة، بعد أن شن بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفا عنيفا على ميليشيات الحوثي التي تراجعت إلى داخل المطار.

وأوضح القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي في تصريح صحافي، الجمعة، أن المقاومة اليمنية سيطرت على دوار مطار الحديدة الدولي.

كما نقلت وكالة رويترز عن أحد سكان الحديدة قوله: "شاهدنا قوات المقاومة في الساحة عند المدخل الشمالي الغربي من المطار".

إلى ذلك، يتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية، صنعاء، السبت، في محاولة أخيرة لإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة.

وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة تمكنت من السيطرة على منطقة النخيلة والشجيرة والدوار في مديرية الدريهمي جنوب محافظة #الحديدة، وصولاً إلى مشارف مطار الحديدة.

وفي هذه الأثناء، تتواصل العملية العسكرية لتحرير الحديدة بوتيرة متسارعة. وقد أكد قادة عسكريون يمنيون أن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرت على المدخل الجنوبي للمدينة، فيما تحدثت أنباء عن تفخيخ ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة.

على صعيد متصل، وبعد خطاب عبدالملك الحوثي الذي حث فيه أنصاره على التوجه إلى القتال وعدم الهروب منه، أفادت مصادر محلية، الجمعة، بأن الميليشيات نصبت نقاط تفتيش على المداخل الشمالية لمدينة #الحديدة والطرق السريعة المؤدية إلى #صنعاء والمحافظات المجاورة للحديدة لمنع فرار مقاتليها من جبهات الساحل الغربي.