التحالف: تنسيق أممي لتدفق الواردات والوقود للحديدة

أفاد #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، السبت، أن العمل مستمر مع منظمة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش حول تدفق الواردات والوقود للحديدة.

وأكد التحالف استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة، مشيرا إلى التصريح لسفينتين تجاريتين بدخول الميناء منذ بدء عملية تحرير المدينة.

هذا وشنت بوارج التحالف العربي قصفا عنيفا على مواقع ميليشيات #الحوثي في مدينة #الحديدة، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن بوارج التحالف قصفت الميليشيات في القاعدة البحرية والكلية البحرية ومواقع في منطقة الكثيب.

ونقل الجيش اليمني مدعوما بالتحالف معركة السيطرة على الحديدة إلى داخل أسوار المطار الدولي، بعد أن نجح في اقتحام البوابة الغربية للمطار، متخطيا تحصيناتها من قبل عناصر الحوثي.

وتزامنت عملية الاقتحام مع معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الانقلاب في حي المنظر المتاخم للمطار.