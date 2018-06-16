معركة الحديدة.. صور أولية من محيط مطار الحديدة

بعد أن أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني،صباح السبت، السيطرة نارياً على #مطار_الحديدة الدولي، قائلاً "إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية في #اليمن، سيطرت على مطار الحديدة الدولي"، نشر الجيش اليمني على حسابه الرسمي على فيسبوك صوراً أولية من المطار.

وأتت تلك الصور لتدحض "تلفيقات" ميليشيات الحوثي التي نفت في وقت سابق السيطرة على مطار الحديدة ودخوله من قبل قوات الجيش اليمني والمقاومة.

يشار إلى أن هذه السيطرة أتت بعد أن استعادت القوات اليمنية، مساء الجمعة، مدخل المطار، بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما حوصرت عناصر ميليشيات الحوثي داخل أسوار المطار.

يذكر أن معركة الحديدة انطلقت في 13 يونيو، بهدف تحرير المحافظة التي ترزح تحت سلطة الميليشيات الحوثية.