"العربية" تعرض المشاهد الأولى من محيط مطار الحديدة

دخلت كاميرا قناة "العربية" السبت إلى مطار الحديدة بعد أن استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة من #طيران_التحالف السيطرة النارية عليه.

وأفاد مراسل "العربية" أن عمليات التمشيط وإزالة الألغام مستمرة من محيط المطار.

كما أن ألوية من الجيش اليمني بدأت بتمشيط الجيوب وقطع الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء والحديدة.

ونوه المراسل إلى أن الميليشيات عمدت إلى زرع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، كي تعيق تقدم الجيش.

وأكد سقوط 30 قتيلاً من عناصر الميليشيات بين منطقة الخوخة والطريق الساحلي.

كما أشار إلى أن الميليشيات قد عمدت أيضاً لاحتجاز الأسر الموجودة في المناطق المحيطة بالمطار، وقد وجهت قوات الجيش تنبيها للمدنيين.

إلى ذلك، شدد على أن الحالة القتالية عند الميليشيات متخبطة فهم يقاتلون بطريقة فردية وعشوائية.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد أعلن، السبت، السيطرة على #مطار_الحديدة الدولي. وقال إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية في #اليمن، سيطرت ناريا على مطار #الحديدة الدولي من قبضة ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، أضاف أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

وأتى هذا الاعلان بعد أن سيطرت القوات اليمنية، مساء الجمعة، على مدخل المطار، ما جعله تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما حوصرت عناصر ميليشيات الحوثي داخل أسوار المطار.

يذكر أن معركة الحديدة انطلقت في 13 يونيو، بهدف تحرير المحافظة التي ترزح تحت سلطة الميليشيات الحوثية.