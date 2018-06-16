‏مصرع 25 عنصرا حوثيا بينهم قائد الميليشيات في البيضاء 

لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، السبت، بنيران الجيش في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وأكد قائد اللواء 173مشاة العميد صالح عبد ربه المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن معارك عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى، في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من #الحوثيين بينهم قائد الميليشيات في جبهة فضحة المدعو أحمد أحمد الجنيدي.

وأوضح العميد المنصوري أن القيادي الحوثي "الجنيدي" هو شقيق قائد الميليشيات السابق المكنى "أبو الباقر" والذي لقي مصرعه في نفس الجبهة، وأن جثث الميليشيات مازالت متناثرة في الجبال".

وأضاف المنصوري أن المعارك شارك فيها طيران #التحالف بعدة غارات أسفرت عن تدمير 6 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة، فيما قصفت مدفعية الجيش مواقع متفرقة للميليشيات بذات الجبهة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى منهم.