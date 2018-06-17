بعد فيديو القذيفة الحوثية..هادي يطمئن على مراسل "الحدث"

عبر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأحد، عن تقديره للجهود الإعلامية الميدانية، في نقل الوقائع من خطوط التماس، وكذلك "بطولات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات التحالف، لهزيمة مشروع إيران الظلامي في اليمن والمنطقة، عبر أدواته الحوثية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع مراسل قناة "الحدث" الزميل، ردفان الدبيس، للاطمئنان على سلامته، عقب سقوط قذيفة حوثية بالقرب منه وهو ينقل أحداث #معركة_الحديدة على الهواء مباشرة في برنامج "ستوديو الحدث".

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وشدد الرئيس هادي على دور الرسالة الإعلامية وتلازمها مع الدور العملياتي والقتالي الميداني والسابقة لها أيضاً في صنع وتوثيق الحدث، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكانت قذيفة حوثية سقطت، الأحد، بالقرب من مراسل قناة "الحدث" الزميل، ردفان الدبيس، على الهواء مباشرةً، وهو يغطي معركة الحديدة، ولم يصب أحد من الطاقم بأذى نظراً لسقوط القذيفة في منطقة رملية.