جيش اليمن يتقدم في مطار الحديدة وخسائر كبيرة للحوثيين

بعد معارك عنيفة اقتحمت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف، حرم مطار الحديدة ونجحت في فرض سيطرتها النارية، قبل بدء عمليات تطهير المناطق المحررة من جيوب ميليشيات الحوثي وإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وتدور اشتباكات عنيفة في الناحية الشرقية للمطار بعد الدوار الكبير باتجاه جولة المطاحن، ولكن القوات المشتركة تقدمت وأصبحت على بعد أمتار من برج المطار، ما يجعل سقوطه مسألة وقت فحسب.

وشنت مقاتلات التحالف خلال ساعات، فجر الأحد، غارات على تعزيزات ميليشيات الحوثي بجوار المطار ودوار الكرة الأرضية حتى قوس العقد بشارع المطار.

وتسعى القوات المشتركة للسيطرة بشكل كامل على المطار، ومن ثم الاتجاه شرقا نحو ميناء الحُديدة.

وإلى ذلك، أكدت مصادر يمنية أن مستشفيات #صنعاء استقبلت خلال الثلاثة الأيام الماضية مئات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي بعد أن عجزت مستشفيات الحديدة عن استيعابهم.

وقالت المصادر إن ثلاجات مستشفيات العسكري والقدس وثمانية وأربعين والعسكري والكويت والجمهوري امتلأت بجثث قتلى الحوثيين في الحديدة.

وأضافت أن الحوثيين اتصلوا بذوي القتلى وطلبوا منهم سرعة استلام جثث أقاربهم ودفنها لإتاحة المجال لاستقبال دفعة جديدة من جثث القتلى التي تتوارد من جبهات القتال في الحديدة.

وأوضحت المصادر أن أعدادا كبيرة من التعزيزات التي أرسلتها الميليشيات مؤخراً إلى الساحل الغربي عادت جثثا هامدة.