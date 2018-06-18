التحالف: مقتل أكثر من 600 حوثي بكافة الجبهات خلال أسبوع

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن مقتل 626 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي في الجبهات كافة، إضافة إلى تدمير 253 موقعاً ومعدة عسكرية للانقلابيين خلال أسبوع.

كما أشار إلى استمرار الضغط والتقدم لتحرير صعدة وحجة من قبل الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف، مؤكداً تقدم الجيش في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير صنعاء.

وكان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن الميليشيات الحوثية تجهد بتغطية خسائرها عبر الدعاية الكاذبة، خاصةً فيما يتصل بمعركة #تحرير_الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات تلقت ضربات قوية في جبهتي صعدة والحديدة.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي أن المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، يحاول إقناع الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل "تعنتها بتسليم مدينة الحديدة"، حسب ما أعلنه المالكي.

كذلك شدد على أن "تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة اليمنية بناء على القوانين الدولية ووفق القرار 2216"، موضحاً أن تحرير #الحديدة سيؤدي إلى "قطع الأيادي الإيرانية"، حيث سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، كما سيساعد على إيصال المساعدات.

وكشف المالكي أن قوات الشرعية "على وشك إحكام السيطرة الكاملة على مطار الحديدة"، فيما تلاحق فرق أخرى الميليشيات وتعمل على قطع طرق الإمدادات، مشيراً إلى "غارات مكثفة لطيران التحالف على مطار الحديدة".

وفي هذا السياق، شدد على أن إدخال المساعدات مستمر عبر الحديدة وكافة المناطق اليمنية رغم العمليات القتالية. وكشف أن المساعدات للشعب اليمني مستمرة، وقد وصلت إلى نحو خمسة ملايين مستفيد. كما كشف أن التحالف يواصل إعطاء التصاريح البحرية والبرية والجوية لدخول اليمن.

وفي سياق آخر، أكد المالكي أن الجيش اليمني على مشارف إحكام الطوق على صعدة، مضيفاً أن الميليشيات تلقت هزائم كبيرة في هذه الجبهة.

من ناحية أخرى، أوضح أن التهديدات التي كانت تنفذها الميليشيات الحوثية على الشريط الحدودي مع السعودية انخفضت بشكل ملحوظ، بسبب الضربات الموجعة التي تتلقاها الميليشيات في صعدة والحديدة.

في السياق نفسه، أعلن المالكي السيطرة على كافة المناطق المحيطة بمديرية الملاحيظ، تمهيداً لاقتحامها وطرد الميليشيات منها، وأيضا لمنع الميليشيات من استخدامها كقواعد خلفية لتهديد الأراضي السعودية.