جلسة لمجلس الأمن اليوم حول اليمن وغريفيث يقدم إفادته

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة حول اليمن يدلي خلالها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث بإفادة يحيط خلالها أعضاء المجلس علماً بتفاصيل خطته الشاملة للسلام في اليمن، التي وعد بتقديمها بعد شهرين من إحاطته الأولى في 17 من أبريل الماضي.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر أممية أن محادثات غريفيث في صنعاء مع ميليشيات الحوثي بشأن الحديدة لم تفض إلى أي تقدم، وذكرت أن المبعوث الأممي سيغادر العاصمة صنعاء اليوم بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وأفادت الأنباء بأن مباحثات غريفيث مع قيادات الميليشيات لم تحقق أية نتائج، حيث رفضوا الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لإشراف أممي، وطالبوا بمزيد من الوقت لدراسة مقترح المبعوث الأممي.

جهود غريفيث الدبلوماسية لتحرير الحديدة كانت محل ترحيب من الحكومة الشرعية التي اشترطت أي حل للأزمة الراهنة يجب أن يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً.

الحكومة اليمنية حملت الانقلابيين مسؤولية أي انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي بسبب تعنتها وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية، وأكدت إصرارها على تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

كما استنكرت الشرعية اليمنية ممارسات الميليشيات تجاه الحديدة ومناطق الساحل من خلال زرع الألغام في الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية.