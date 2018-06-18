قرقاش: السيطرة على كامل الحديدة.. مسألة وقت

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن السيطرة على الحديدة بالكامل بالنسبة للتحالف مسألة وقت.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، "فتحنا طريق الحديدة صنعاء لخروج الميليشيات دون مقاومة"، موضحاً أن التحالف يتقدم عسكرياً بحذر لتجنب المدنيين في الحديدة.

وذكر أنه "نقدر إعلان فرنسا أنها ستساعد في نزع الألغام في الحديدة. الطرق المؤدية إلى ميناء الحديدة مزروعة بالألغام من قبل الميليشيات".

واعتبر الوزير الإماراتي أن "تحرير الحديدة مدخل رئيسي لتحرير صنعاء، وأن ميناء الحديدة شريان رئيسي لتمويل الحوثي بالأسلحة الثقيلة من إيران".

وحمل قرقاش ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلتها وصول سفن الإغاثة إلى ميناء الحديدة.

وقال إن المبعوث الأممي يعمل على الفرصة الأخيرة للحوثي للانسحاب من الحديدة وصنعاء.