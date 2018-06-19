اعتراض باليستي أطلقته الحوثيون باتجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن، تركي المالكي، أنه "وفي تمام الساعة الخامسة وثلاثة وأربعين دقيقة (43 : 17 ) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة #خميس_مشيط، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".