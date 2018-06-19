الحديدة.. الحوثيون يتحصنون بالمنازل ويفخخون الطرقات

أعلن قائد جبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، فرض السيطرة الكاملة على مطار الحديدة، ويتم الآن ملاحقة الجيوب المتبقية من الميليشيات داخل المطار، وذلك بعد أن أحكمت قوات الشرعية سيطرتها بالكامل على المطار، بدعم من تحالف دعم الشرعية.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات بعد إحكام سيطرتها على المطار، واصلت تقدمها الميداني، وتمكنت من تطهير ساحة العروض المجاورة غرب المطار بشكل كامل، وتتوغل بغطاء جوي كثيف من مقاتلات وأباتشي التحالف، في عدة محاور، وسط فرار عناصر الميليشيات.

كما تتقدم قوات الجيش والمقاومة من الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة في عملية التفاف لتحرير مركز مديرية الدريهمي، حيث تدور الاشتباكات العنيفة في الأثناء في منطقة وداي نخل الرمان، الواقع على مشارف مركز المديرية، وفق المصادر.

وتكبدت ميليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى والأسرى بينهم قيادات ميدانية، وخسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية، خلال دحرها من مطار الحديدة، الذي يعد مفتاحاً لاستكمال وتسريع تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني والتحالف تطهير المطار، ومحيطة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي وكثيف.

وبحسب شهود عيان، فإن الميليشيات الحوثية عقب هزيمتها المدوية في مطار الحديدة، فرت باتجاه وسط المدينة، وتتمركز وسط الأحياء السكنية، ونشرت قناصتها في الفنادق والعمارات السكنية، مؤكدين أن الميليشيات قصفت بالدبابات الأحياء السكنية شمال مطار الحديدة بالدبابات، بعد دحرها منه.

في الأثناء، فخخت الميليشيات الحوثية بآلاف الألغام الأرضية الحارات السكنية في مدينة الحديدة، وعملت على تلغيم مداخلها لمحاصرة الساكنين فيها واستخدامهم كدروع بشرية، كما تواصل حفر الخنادق واستحداث المتاريس في الأحياء السكنية.

وأكد سكان محليون أن ميليشيات الحوثي قطعت مياه الشرب عن سكان مدينة الحديدة، وسط غضب عارم بين المواطنين على جرائم وانتهاكات الميليشيات، التي تضاعفت في ظل مخاوفها من انتفاضة شعبية ضدها مع اقتراب تحرير المدينة.

وتعيش ميليشيات الحوثي حالة من الارتباك بعد هزيمتها الكبيرة والسريعة في مطار الحديدة، في ظل تخبط قياداتها بمحاولاتها التغطية على خسارتها.