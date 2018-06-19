بالصور.. الأضرار عقب قصف الحوثي العشوائي لبيوت الحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بشكل عشوائي منازل المواطنين في مدينة #الحديدة غرب اليمن، وذلك عقب دحرها وهزيمتها الكبيرة في مطار الحديدة.

وأفاد شهود عيان أن قذيفة أطلقتها الميليشيات على منزل سكني في شارع صدام بمدينة الحديدة، أدى إلى إصابة فتاتين وتدمير شبه كلي للمنزل.

وأكدوا أن القذائف لا تزال تتساقط على الأحياء السكنية، مع انتشار كثيف للميليشيات وآلياتهم العسكرية وسط الأحياء بمدينة الحديدة عقب فرارهم من #مطار_الحديدة.

كما انفجر أحد الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في حي الربصه السكني بمدينة الحديدة.

وأوضح وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" أن انفجار اللغم أدى إلى مقتل مدنيين (لم يحدد عددهم).

وحذر المدنيين من التواجد قرب المباني والمناطق المرتفعة، حفاظاً على سلامتهم، بعد أن اعتلاها قناصة حوثيون، ونشر عدداً من أسماء المباني والمواقع المرتفعة على صفحته.

وأشار القديمي إلى أن ميليشيات الحوثي نشرت الدبابات والمدرعات في أزقة شوارع المدينة بين المدنيين وتقوم بالضرب باتجاه المطار.

ولفت إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن والجيش اليمني والمقاومة الشعبي لا يزالون حريصين على عدم استهداف الميليشيات في الأماكن المكتظة بالسكان.

وبحسب سكان محليين، فقد شن طيران التحالف غارات مركزة استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في شوارع الحديدة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كانوا على متنها.

وكان التحالف أعلن عن رصد دبابات لميليشيا الحوثي تقصف منازل المدنيين شمال مطار الحديدة، وأكد أن اعتداء الميليشيات على المدنيين مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ودعا المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي لإيقاف اعتداءاتها على اليمنيين.