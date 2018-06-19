شاهد ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

وثقت مقاطع فيديو قيام ميليشيات الحوثي بقصف المناطق السكنية بالدبابات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء.

وفي التفاصيل، رصدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال عملية تحرير محافظة #الحديدة قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهداف المدنيين بواسطة الدبابات، حيث لوحظ وجود دبابة في منطقة مباني تطوير تهامة شمال غرب المطار تقصف المباني السكنية.

وأكدت قوات التحالف أن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام 1949، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمني.

وكان مراسل "العربية" أكد أن الجيش اليمني سيطر صباح الثلاثاء على #مطار_الحديدة، في حين فر عناصر الميليشيات باتجاه البحر، كما فروا وتحصنوا في بعض الأحياء السكنية.

وأضاف أن الميليشيات فرت بالكامل من المطار، تاركة وراءها العديد من الجرحى.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني والتحالف تطهير المطار، ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي وكثيف.