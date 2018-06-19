صنعاء.. تحرير مواقع استراتيجية ومقتل 26 حوثياً

حررت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عدداً من المواقع الاستراتيجية شرق العاصمة #صنعاء بعد اشتباكات عنيفة مع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، التي تواجه تراجعا وانهيارا بعد هزائمها في مختلف الجبهات خاصة في الحديدة.

وأفاد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، أن قوات الجيش حررت، سلسلة جبال الذُّرَّع الاستراتيجية، واستعادت جبل قرن ودعه في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأشار الناطق في بيان، إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد ملأت هذه المواقع بحقول كبيرة من الألغام، لكن قوات الجيش تمكنت من تحريرها، بعد معارك عنيفة.

وأوضح أن المعارك خلفت أكثر من 26 قتيلاً من عناصر ميليشيات الحوثي وعشرات الجرحى.

وأكد العقيد الشندقي أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة في ظل تقدم كبير للجيش الوطني، وفرار لعناصر الميليشيات باتجاه العاصمة صنعاء.