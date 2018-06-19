بدعم من التحالف.. الجيش اليمني يسيطر على مطار الحديدة

أفاد مراسل قناة "العربية"، الثلاثاء، بأن الجيش اليمني نجح في السيطرة على مطار الحديدة، فيما تدور معارك عنيفة في محيط المطار، وإنه قتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في محيط المطار أثناء المعارك، بينما ينفذ الجيش الوطني عمليات تمشيط داخل المطار.

وأضاف أن ألوية العمالقة دفعت بكتائب إضافية إلى داخل المطار، مؤكداً تسجيل عمليات فرار كبيرة من قبل عناصر الميليشيات باتجاه البحر، ومضيفاً أن الميليشيات تركت جرحاها داخل المطار، مشيراً إلى خلو مطار الحديدة بالكامل من عناصر الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى تقدم وحدة عسكرية للجيش الوطني لداخل المدينة، فيما يتم ملاحقة الحوثيين في الأحياء والأبنية المرتفعة.

كما لفت إلى أن الجيش الوطني اليمني يمنع دخول الصحافيين إلى داخل المطار حتى الانتهاء من تمشيطه من الألغام.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية يمنية إن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني.

و كان محافظ الحديدة، الحسن الطاهر، كشف عن اشتداد الخناق على ميليشيات الحوثي، كاشفاً عن وجود خطة آمنة للدخول إلى المدينة بعد تحرير المطار من دون تحويل المعارك القائمة إلى حرب شوارع والإضرار بالمدنيين.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي، إن تحرير مدينة الحديدة سيعود بفوائد كثيرة على اليمنيين، من ضمنها قطع الأيادي الإيرانية من هناك، ومنع إيصال الصواريخ الباليستية.

وبالتزامن مع مواصلة تقدم قوات الجيش اليمني في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير العاصمة صنعاء، أكدت قيادة التحالف مقتل 626 من العناصر الحوثية خلال أسبوع على مختلف الجبهات، إضافة إلى تدمير 253 موقعاً وآلية للحوثيين.