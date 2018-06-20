الجيش اليمني: المعركة مع الميليشيات ثلاثية الأبعاد

شدد قائد عسكري في الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، على ضرورة استغلال التطورات المتسارعة والاستفادة من حالة الانهيار الكبيرة لـ #ميليشيات_الحوثي جراء هزائمها في معركة #الحديدة لإنهاء الانقلاب.

ونجح الجيش الوطني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف، في عملية عسكرية نوعية بتحرير مطار الحديدة وقطع خط إمداد الحوثيين بين الحديدة وصنعاء، وسط انهيار كبير في صفوف الانقلابيين بعد تهاوي دفاعاتهم وتحصيناتهم القتالية.

وأكد قائد اللواء الأول حرس حدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، أن المعركة مع الميليشيات "ثلاثية الأبعاد"، وتتمثل بالقضاء على العمق الاقتصادي للميليشيات الحوثية من خلال تحرير الحديدة، والعمق السياسي من خلال تحرير العاصمة صنعاء، والعمق الفكري من خلال تحرير صعدة، وفق تصريح نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

كما أشار حنتف إلى أنه "على الجيش الوطني أن يجعلها أهدافاً استراتيجية، بحيث تتزامن كلها في وقت واحد".