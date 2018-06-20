الحديدة.. اقتحام "الربيصة" جنوبا وعين الجيش على الميناء

بعد السيطرة على مطار الحديدة الثلاثاء، اقتحم الجيش الوطني اليمني حي الربيصة جنوب #الحديدة.

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني، إن قوات الجيش تسعى إلى التقدم باتجاه شارع الميناء للسيطرة على #ميناء_الحديدة، مؤكداً أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي باتجاه شارع الكورنيش.

كما أكد أن تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة مسألة وقت، هذا فيما سيطرت قوات الجيش الوطني على طريق الحديدة صنعاء لتقطع بذلك خط إمداد الميليشيات.

حالة طوارئ وخوف من انتفاضة

في المقابل، فرضت #ميليشياث_الحوثي الانقلابية حالة طوارئ، مساء الثلاثاء، في بعض أحياء مدينة #الحديدة، مع انتشار كثيف لمسلحيها وسط الأحياء السكنية، بعد فرارهم من المطار عقب هزيمتهم وتحريره على أيدي قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف، وفق ما أفاد سكان محليون.

وأكدت مصادر متطابقة أن الحوثيين أغلقوا بالقوة كاميرات المراقبة الموجودة في بعض الفنادق والمؤسسات العامة والخاصة بمدينة الحديدة، وحذروا السكان من الإبلاغ أو رصد أو تصوير تحركاتهم، حيث يعملون على مواصلة حفر الخنادق والمتاريس ونشر دبابات ومدرعات وأسلحة مختلفة في الأحياء السكنية، وتوزيع قناصيهم على أسطح المباني المرتفعة.

ولفتت المصادر إلى أن مخاوف الحوثيين من انتفاضة شعبية داخل المدينة ضدهم، توازي تخوفهم من التقدم الميداني المتسارع لقوات الشرعية.