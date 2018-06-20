المالكي: تطورات كبيرة في الحديدة بعد تحرير المطار

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد، تركي المالكي، أن العمل مستمر مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار إلى #الحديدة.

وأعلن في مداخلة مع العربية، الأربعاء، أن تطورات كبيرة ستحصل على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها بالكامل.

كما لفت إلى أن التحالف يعمل على كل المحاور للضغط على الميليشيات والقبول بالحل السياسي.

إلى ذلك، أشار إلى أنه لا يوجد خسائر بشرية في معركة تحرير مطار الحديدة، إنما كشف أن الميليشيات تستخدم المدنيين دروعاً بشرية بما يخالف القوانين الدولية. وقال: "إن الحوثيين يمنعون خروج المواطنين من الحديدة ويستخدمونهم كدروع بشرية، كما يستخدمون المساجد والأحياء السكنية".

وأكد أن التحالف قدم تطمينات للمجتمع الدولي بالحفاظ على حياة المدنيين. وأضاف أن لدى التحالف خططاً إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحديدة.

يذكر أن العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن، كان أعلن في وقت سابق أن القوات اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية سيطرت بالكامل على #مطار_الحديدة.

وفي شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها على موقع تويتر، الأربعاء، قال العميد الركن عبد السلام الشحي: "تم تحرير مطار الحديدة بمشاركة ألوية العمالقة وبإسناد من قوات التحالف"، مشيراً إلى أنه "تم تطهير المطار بالكامل من الحوثيين والسيطرة عليه".

كما أشار إلى أن القوات اليمنية ستواصل تقدمها وعملياتها حسب المخطط الموضوع حتى تحرير مدينة الحديدة بالكامل.