شاهد اللحظات الأولى من معركة تحرير مطار الحديدة

نشرت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، يوضح اللحظات الأولى لبدء عملية اقتحام وتحرير مطار #الحديدة الدولي والسيطرة عليه، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

ويظهر المقطع بدء عملية الاقتحام والغطاء الجوي لأباتشي التحالف لمساندة التقدم، الذي توج بعملية عسكرية نوعية نجحت في السيطرة على مطار الحديدة.

#الساحل_الغربي

سيطرت #الوية_العمالقه على مدرج مطار & الحديدة الدولي وفي الجهة الغربية للمطار تم السيطرة على منطقة النظر والكورنيش وساحة العروض وبالجهة الشرقية تقدمت قوات ألوية العمالقة باتجاه "كيلو 16" مخلفين عشرات القتلى من مليشيات الحوثي الانقلابية . pic.twitter.com/Z46MsNlUeE — جبهة الساحل الغربي# (@sahel_almakha) June 19, 2018

وقتل في معركة تحرير مطار الحديدة، الثلاثاء، أكثر من 250 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي، وأصيب المئات، إضافة إلى وقوع 87 آخرين أسرى في قبضة الجيش الوطني والمقاومة، وفق مصادر عسكرية.

وذكرت صفحة "جبهة الساحل الغربي" على "تويتر" أن قوات الشرعية سيطرت على منطقة المنظر والكورنيش وساحة العروض غرب المطار، كما تقدمت شرقاً باتجاه كيلو 16، وهو الخط الرابط بين الحديدة وصنعاء، والذي أعلن الجيش اليمني لاحقاً السيطرة عليه وقطع خطوط إمدادات الميليشيات.

وتعد السيطرة على مطار الحديدة تقدماً نوعياً واستراتيجياً هاماً لقوات الشرعية اليمنية، ضمن عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها لقطع آخر شرايين الحوثيين البحرية.