عملية عسكرية جديدة في البيضاء.. ومصرع 37 حوثياً

أطلقت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد محور بيحان قائد اللواء ٢٦ مشاه اللواء مفرح بحيبح، إن العملية تم إطلاقها من محورين، هما محور نعمان ومحور (ناطع- الملاجم)، وتمكنت القوات من تحرير مواقع استراتيجية مهمة خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.

وأشار إلى أنه تم تحرير عقبة القنذع بالكامل، ويوجد بها الخط الذي يربط مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة بمحافظة البيضاء.

وفي جهة الملاجم، قال اللواء بحيبح، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع الفقراء وقرن البان وأجزاء من اشعاب فضحة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات.

وذكر بحيبح في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن ٣٧ عنصرا من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون، كما تم أسر ما يقارب 30 من الميليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم قتالية وتدمير عربة "بي ام بي" تابعة للحوثيين.

وأشاد قائد اللواء ٢٦ مشاه، بالدور الفعّال الذي قام به طيران التحالف في استهداف وتدمير تعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة بمحافظة البيضاء.

وتوقع أن وحدات الجيش في المحورين ستلتقي في القريب العاجل بمنطقة أشعاب فضحة، وأن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير البيضاء بالكامل وكافة الأراضي اليمنية من الميليشيات الانقلابية.

وتسعى قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف، لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، وسيفتح تحريرها جبهة جديدة باتجاه ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لاستكمال إنهاء الانقلاب.