التحالف: لواء العروبة يتقدم في "قطع رأس الأفعى" بصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، عن تقدم لواء العروبة بعملية "قطع رأس الأفعى"، وبدعم من قوات التحالف في صعدة وبقيادة اللواء عبدالكريم السدعي.

وأكد التحالف أن لواء العروبه حرر جبل وقرى الروقي والغرزة وحرم وربعان في صعدة.

وحرر أيضاً البروكية والشتيفي ومعسكرات السائلة والصبة، فيما عملية تطهير الملاحيظ مستمرة، وما تبقى من جيوب ميليشيا الحوثي.

يذكر أن الجيش اليمني، تمكن بإسناد من التحالف، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.

فيما قتل عدد من مقاتلي ميليشيات الحوثي خلال تقدم الجيش الوطني، مدعوماً بقوات تحالف #دعم_الشرعية_في_اليمن بمواقع عدة في #صعدة.