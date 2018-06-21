إسقاط طائرة حوثية إيرانية قرب مطار الحديدة

أعلن الجيش اليمني، الخميس، إسقاط طائرة حوثية إيرانية دون طيار قرب مطار الحديدة، وهي الثانية بعد أيام من إسقاط طائرة مماثلة في الساحل الغربي.

وذكرت ألوية العمالقة في بيان مقتضب، أن الطائرة الاستطلاعية بدون طيار تم إسقاطها بالقرب من مطار الحديدة الدولي، ونشرت صوراً للطائرة الحوثية الإيرانية، أثناء محاولتها القيام بمهام استطلاعية تجسسية على مواقع قوات الشرعية المتمركزة في مطار الحديدة بعد تحريره.

وتمكن الجيش الوطني والمقاومة بإسناد من قوات التحالف، من تحرير مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية، أصابت #ميليشيات_الحوثي بالارتباك والذعر، رغم استماتتها ومحاولاتها الانتحارية للحفاظ عليه، باعتباره مقدمة لاستكمال السيطرة على مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي.

وسبق إسقاط العديد من هذه الطائرات في جبهات يمنية مختلفة، وإحباط محاولات هجوم حوثية باستخدام طائرات مسيرة من صنع إيراني، وفي أبريل الماضي تم إسقاط طائرتين من ذات النوع داخل الأراضي السعودية، وأكد حينها المتحدث باسم قوات التحالف العقيد، تركي المالكي، أنها طائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيا الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.