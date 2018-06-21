قذيفة حوثية تبيد أسرة يمنية.. أماً و7 أطفال

أبادت ميليشيات #الحوثي الانقلابية، الأربعاء، أسرة كاملة بقذيفة مدفعية أطلقتها على منزلهم جنوب مدينة #الحديدة غرب #اليمن.

وذكر مصدر محلي أن 8 مدنيين من أسرة واحدة بينهم الأم وسبعة بنين وبنات، أكبرهم بعمر 15 عاماً وأصغرهم في الرابعة من العمر، قتلوا في منزلهم جراء قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين في قرية الدنين بمديرية الجراحي جنوب الحديدة.

وأكد أن القذيفة الحوثية دمرت المنزل تماما ولم ينجُ أحد من أفراد الأسرة التي كانت داخله في ذلك الوقت.

ويأتي القصف العشوائي على منازل المدنيين بالتزامن مع خسائر وهزائم الميليشيات المستمرة في الساحل الغربي، خاصة بعد تحرير مطار الحديدة، واقتراب السيطرة على المدينة والميناء، حيث باشرت الميليشيات بتنفيذ إجراءات انتقامية ضد المدنيين، بينها اتخاذهم دروعا بشرية.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، قصفها بالأسلحة الثقيلة لمنازل المواطنين في قرى بمديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وبحسب مصدر محلي، فقد قتل 3 مدنيين، بينهم امرأة وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، باستهداف قذائف حوثية منزل أحد المواطنين في قرية حجلان بمديرية مريس، وذلك بعد أيام قليلة من قتلها 9 مدنيين من أسرة واحدة، وإصابة 14 أخرين في ذات القرية.