مسؤول أممي: اليمن يشهد أكبر عملية إنسانية في العالم

يشهد اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم على وقع تسارع تدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات والكويت، وذلك بحسب ما صرح به وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك.

وتحدث لوكوك على هامش الندوة التي نظمها القسم الإنساني في الأمم المتحدة عن الدول الداعمة للخطة الإنسانية التي تتواصل عبر البر والبحر والجو.

هذا فيما اشتكى رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي من تصرفات الحوثيين وقطعهم إمدادات المياه والمعونات الإنسانية عن المدنيين بشكل متعمد مما فاقم الوضع الإنساني في اليمن.

ومنذ اندلاع الأحداث في اليمن عام 2015 بلغ إجمالي مساعدات السعودية لليمن أكثر من عشرة مليارات دولار، وهي الأكبر في التاريخ بحسب المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، في وقت واصلت الإمارات دعمها لليمن متجاوزة في تبرعاتها المليارين ونصف المليار دولار.

هذا وشملت التقديمات الإنسانية جميع القطاعات كالتعليم والصحة والأمن والإغاثة والبنية التحتية، وبرامج الإسكان بغية إعادة دورة الحياة في المناطق المحررة.