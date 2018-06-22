الجيش اليمني يتقدم ميدانيا في لحج والبيضاء

حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، الجمعة، تقدماً ميدانياً في عدد من الجبهات وسط تهاوي ميليشيات الحوثي الانقلابية على وقع الخسائر المتوالية التي تتلقاها خاصة في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة والحديدة.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش حررت عددا من المواقع في أطراف مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وأوضح أن أهم المواقع التي تم تحريرها في جبهة طور الباحة شمال لحج: مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة.

كما شهدت جبهة الشريجة، مواجهات عنيفة، تمكن خلالها الجيش الوطني من تحرير جميع مرتفعات القناص والسحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة شمال لحج والراهدة جنوب تعز.

وحرر الجيش اليمني، في جبهة حمالة الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن المعارك شمال لحج لا تزال مستمرة حتى اللحظة بتغطية مباشرة من طيران التحالف العربي، وسط انهيار وخسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وفي محافظة البيضاء، وسط اليمن، واصل الجيش الوطني، لليوم الثالث على التوالي تقدمه في عمق المحافظة بحوالي 30 كيلومترا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن معارك عنيفة تدور حاليا في فضحة بمديرية الملاجم، باتجاه مفرق أعشار، وسط تقدم للجيش وفرار للميليشيات الحوثية التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد أن الجيش يتقدم بوتيرة عالية لتحرير مديرية الملاجم بالبيضاء من عدة محاور.

وكان الجيش الوطني استكمل، الخميس، بإسناد من طيران التحالف العربي، تحرير مديرية نعمان شمال محافظة البيضاء بالكامل، والتحمت جبهتي قنذع وناطع في منطقة فضحة وتقدمت باتجاه مديرية الملاجم.