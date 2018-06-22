المبعوث الأممي: مشاورات لتجنب التصعيد في الحديدة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، #مارتن_غريفيث، مساء الخميس، إنه أحاط مجلس الأمن الدولي باعتزامه استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية في الأسابيع المقبلة.

وأشار غريفيث، في بيان، إلى ما وصفه بـ "الانخراط البنّاء" لقيادة الحوثيين في صنعاء، وهو أول تعليق له على زيارته التي استمرت أربعة أيام أجرى خلالها لقاءات مع قيادات الميليشيات دون التوصل إلى نتيجة، وفق كل المعلومات المؤكدة، حيث رفض الحوثيون الخطة التي قدمها بشأن الحديدة وانسحابهم منها لتجنيبها العملية العسكرية.

ولم يفسر المبعوث الأممي مقصده من "الانخراط البناء" لقيادة الحوثيين، وقال في بيانه: "لقد شجعني الانخراط البنّاء لقيادة أنصار الله في صنعاء، وأتطلع إلى لقاءاتي المقبلة مع الرئيس هادي وحكومة اليمن".

وأضاف: "أنا واثق من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق لتجنب المزيد من العنف في #الحديدة".

وتابع: "خلال زيارتي الى صنعاء، قدمت أيضاً إحاطة إلى مجلس الأمن في 18 حزيران/يونيو، وأعلنت عزمي استئناف المفاوضات السياسية في الأسابيع المقبلة".

وأكد غريفيث، في بيانه، أنه سيواصل مشاوراته مع جميع الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، معربا عن خشيته من عواقب خطيرة على الصعيدين السياسي والإنساني.

وشدد على أن أولويته "هي تجنب مواجهة عسكرية في الحُديدة، والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية".

وكرر المبعوث الأممي التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها للنزاع في اليمن، ورحب بالتزام واستعداد الأطراف للانخراط في عملية سياسية يمنية داخلية بتيسير من الأمم المتحدة.