أسر قيادي حوثي بارز في الحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عن أسر قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالحديدة غرب اليمن.

وقال بيان مقتضب، لألوية العمالقة في الجيش الوطني، إن قواته ألقت "القبض على القيادي الحوثي أبو جلال الريامي".

وذكر أنه تم القبض على القيادي الحوثي، بعد عملية تسلل فاشلة للميليشيات في محيط مطار الحديدة، مؤكداً مقتل أغلب المتسللين.

في السياق، قال سكان محليون، الجمعة، إن ميليشيات الحوثي، تواصل إطلاق صواريخ الكاتيوشا والقذائف باتجاه قرية منظر ومنصة العروض في محيط مطار الحديدة، وذلك منذ تحريرها ودحرها منها.

وأوضح السكان، أن القذائف والصواريخ الحوثية تتساقط وسط الأحياء السكنية، ولم يتسن التحقق من وجود ضحايا حتى اللحظة، في حين لا يزال القصف العشوائي من قبل الميليشيات مستمر.

إلى ذلك، أصيب المواطن وليد وهبان وعدد من أفراد أسرته إثر إنفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي، بوسيلة نقل كانوا يستقلونها عائدين إلى قرية منظر في محيط مطار الحديدة بعد تحريرها من قبل قوات الشرعية، عقب أيام من نزوحهم.

وأوضح مصدر محلي، أن اللغم زرعته الميليشيات عند مدخل قرية منظر بجوار مدرسة الثقافة، مؤكداً أن قوات الجيش والتحالف نقلوا الأسرة إلى مدينتي عدن والخوخة لتلقي العلاج.