دعوات للحوثيين بانسحاب غير مشروط من الحديدة

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور #قرقاش، عن تمسك بلاده بالانسحاب غير المشروط لميليشيات #الحوثي من مدينة #الحديدة، مشدداً على أهمية بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر، السبت، أن التقارير الخطيرة عن القناصة الحوثيين والأسلحة التي توضع في أحياء الحديدة هي مبررات إضافية للمطالبة بانسحابهم، مؤكداً أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يدير معارك الحديدة بمسؤولية وضبط للنفس.

ومن المرتقب أن يقدم المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تقريراً إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر رسمية لقناة "العربية" دعم الاتحاد لخطة المبعوث الدولي لإنهاء النزاع.

ويُنتظر أن يشدد الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوكسمبورغ، على أولويات تجنب استهداف المدنيين في الحديدة، واستعجال عودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.

من جانبها، قالت المتحدثة الأوروبية، مايا كوسيانشيتش: "ندعو الأطراف كافة المعنية بالنزاع لاستئناف المفاوضات حيث نعتقد بأن لا وجود لحل عسكري للنزاع. ولا يمكن التوصل إلى حل الأزمة سوى من خلال أدوات المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة".

بدوره، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن الخيارات أمام التحالف كثيرة، وقد تشمل عملية عسكرية خاطفة.