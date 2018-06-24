التحالف:الحوثي يمنع دخول سفينتين للحديدة لأكثر من شهرين

أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن الميليشيات الحوثية تمنع دخول سفينتين اسمهما (Great k) و(MT Rhona) تحملان المشتقات النفطية لمدينة الحديدة لأكثر من شهرين.

وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل ومنع دخول السفن لميناء الحديدة، مؤكداً استمرار إصدار تصاريح السفن المتوجهة لميناء الحديدة.

ميدانياً، دعا قائد جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، المغرر بهم من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية لتسليم الحديدة سلمياً وتخليصها من جماعة الحوثي التي تسعى - على حد قوله - إلى إحداث فوضى في المدينة بأعمال القتل والنهب وتدمير المنشآت.

دعوة تزامنت مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات التحالف لإسناد وحدات الجيش والمقاومة المتمركزة في محيط مدينة الحديدة من الجهتين الشرقية والجنوبية، ومواصلة تمشيط مديريات الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه من جيوب الميليشيات بإسناد من طائرات التحالف.