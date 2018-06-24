الحديدة.. أنباء عن انشقاقات عسكرية في صفوف "الحوثي"

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تسريبات في جبهة الساحل الغربي، السبت، تفيد بأن العسكري البارز المعين من الحوثيين قائداً للمنطقة الخامسة في الحديدة، اللواء سعيد أبو بكر الحريري، انشق عن الانقلابيين بعد أن وصل إلى قناعة بدنو نهايتها في الحديدة والساحل الغربي، معلناً انضمامه إلى صفوف قوات الشرعية.

كما كشفت مصادر عسكرية وطبية عن مقتل القائد الحوثي، عبد الكريم مروان، مع عدد من مرافقيه بالحديدة.

وأضافت أن الميليشيات الحوثية شيعت في محافظة المحويت عدداً من القيادات الذين قتلوا في الساحل الغربي، وفي مقدمتهم العقيد بندر يحيى معيض مدير أمن مديرية الطويلة في المحويت. كذاك قتل القيادي الحوثي، شرف محمد منصور القحوم.

ومن المرتقب أن يقدم المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تقريراً إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر رسمية لقناة "العربية" دعم الاتحاد لخطة المبعوث الدولي لإنهاء النزاع.

ويُنتظر أن يشدد الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوكسمبورغ، على أولويات تجنب استهداف المدنيين في الحديدة، واستعجال عودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.

من جانبها، قالت المتحدثة الأوروبية، مايا كوسيانشيتش: "ندعو كافة الأطراف المعنية بالنزاع لاستئناف المفاوضات حيث نعتقد بأن لا وجود لحل عسكري للنزاع. ولا يمكن التوصل إلى حل الأزمة سوى من خلال أدوات المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة".

بدوره، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن الخيارات أمام التحالف كثيرة، وقد تشمل عملية عسكرية خاطفة.