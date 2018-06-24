اليمن.. تقدم للشرعية في لحج وصعدة

أعلنت قوات #الجيش_اليمني، السبت، استكمال تحرير سلسلة جبال "تويلق" في مديرية رازح جنوب غربي محافظة #صعدة، المعقل الرئيسي لـ #ميليشيات_الحوثي أقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة، محمد العجابي، إن "قوات الجيش الوطني نفذت عملية واسعة لتأمين سلسلة جبال تويلق، وتمشيط جميع المواقع المحيطة بالخط الحدودي، وتطهير ما تبقى من جيوب للميليشيات، وقطع خط رازح الحدودي".

وأكد العجابي، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للجيش الوطني، أن المعارك أسفرت عن تكبيد الانقلابيين خسائر بشرية كبيرة (لم يحدد عددها)، مشيراً إلى أن "عشرات الجثث لعناصر الميليشيات لا تزال متناثرة في سلسلة جبال تويلق".

كما عثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة اتصالات، وفق العجابي.

إلى ذلك، انتزعت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف، السبت، السيطرة على مناطق جديدة من قبضة الحوثيين، عقب معارك عنيفة في مديرية القبيطة شمال #لحج.

وأفاد بيان للجيش اليمني بأن قواته المرابطة في جبهة السحر وطور الباحة تمكنت من تحرير عدد من المناطق وصولاً إلى مستوصف سوق الخميس جنوب مديرية القبيطة، لافتاً إلى تحرير الشرعية مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح شرقي مديرية القبيطة.

كما أكد البيان أن الجبهتين التحمتا في سوق الخميس، حيث سيتم التحرك نحو تحرير مناطق المرابحة، التي فرت إليها الميليشيات.

ولا تزال المعارك مستمرة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي للحوثيين نحو مناطق المرابحة التي تتجه القوات صوبها لتحريرها، وفقاً للبيان.