فيديو.. ألغام الحوثي تحصد أرواح 12 مدنياً في الحديدة

حصدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بطريقة عشوائية ومموهة في قری ومزارع تهامة بالساحل الغربي اليمني، أرواح 12 مدنياً خلال اليومين الماضيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن ألغام الحوثيين حصدت أربعة مدنيين من سكان قرية الدنين بمديرية التحيتا جراء انفجار لغم أرضي بحافلة ركاب صغيرة، كما انفجر لغم بدراجة نارية في قرية المشارفة وأودى بحياة ثلاثة أشخاص آخرين.

وقتل ثلاثة آخرون كانوا على متن دراجة نارية، بانفجار لغم حوثي، في طريق فرعية متجهين إلى الجراحي جنوب الحديدة، بينما انفجر لغم آخر باثنين أثناء محاولتهما إبطال مفعوله بعد أن كانا نزعا لغمين آخرين من مزرعتهما.

وحولت ميليشيات الحوثي الساحل الغربي إلى حقل ألغام كبير وعشوائي، في محاولة لوقف تقدم قوات الشرعية لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وانتزاع آخر شرايينها البحرية.

ويظهر فيديو تبثه "العربية.نت" كماً هائلاً من الألغام التي تم انتزاعها خلال الفترة الماضية من الساحل الغربي.