ميليشيات الحوثي تخسر أكثر من 10 قيادات ميدانية بالبيضاء

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 10 قيادات ميدانية من #ميليشيات_الحوثي، خلال اليومين الماضيين، في جبهة الملاجم بمحافظة #البيضاء (وسط البلاد)، وانضم إليهم قيادي آخر في الساعات الماضية.

ونشر موقع الجيش الرسمي أسماء القيادات الحوثية التي قتلت بالمعارك وغارات طيران التحالف، وهي:

-ماجد عبد الباسط الهادي، وهو من أقارب المطلوب الحوثي في قائمة التحالف، والقائد الميداني للميليشيات المدعو أبو علي الحاكم، وينتمي إلى عزلة ضحيان مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين، ومن قادتهم البارزين.

-عبد الخالق فهيد السيد، المكنى أبو هاشم، وهو قائد الميليشيات في بيحان بشبوة، ولاحقاً في ناطع بالبيضاء.

- محمد سرحان السيد المكنى أبو إياد، المسؤول المالي والإداري للحوثيين في جبهة البيضاء، وينتمي إلى مديرية ضحيان في محافظة صعدة.

-أبوسيف الأحمدي، مشرف الحوثيين في جبهة ناطع والملاجم بالبيضاء.

كما تضم القائمة قيادات حوثية أخرى قتلت خلال اليومين الماضيين فقط في البيضاء: أحمد محمد أحمد المحضار، وأحمد عبدالملك يحيى أبوطالب، وعلي علي العوش، وعنتر علي صغير الصعفاني، وهاشم العزي محمد إسماعيل المتوكل، وعاصم صالح علي الصباح، وعبدالله مفتاح محمد أبوصريمة.

كذلك تمكن الجيش الوطني من أسر 11 حوثياً في مديرية نَعمان، التي تم إعلان تحريرها بالكامل، وانتقال المعارك إلى مديرية الملاجم، وسط تقدم ميداني مستمر لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.

من جهتها، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها بوتيرة عالية في الملاجم من محاور عدة، محرزة تقدماً بمسافة 30 كيلومتراً في المديرية، وسط انهيار معنويات الانقلابيين الذين فروا بشكل جماعي من مواقعهم، مخلفين جثث قتلاهم.

وتسعى قوات الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، وسيفتح تحريرها جبهة جديدة باتجاه ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لاستكمال إنهاء الانقلاب.