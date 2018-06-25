اليمن.. أسر 7 خبراء من حزب الله جنوب غرب صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني القبض على قيادي بارز في ميليشيات الحوثي ومعه 7 خبراء من ميليشيات حزب الله اللبناني في مديرية #الملاحيط جنوبي غرب محافظة #صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبدالكريم السدعي، مساء الأحد، أن قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادي حوثي مع 7 خبراء عسكريين من ميليشيات #حزب_الله اللبناني خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

كما أكد أن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل "الروقي" والمناطق المحيطة بها في جبهة الملاحيط، خلفت نحو 220 قتيلا من عناصر الميليشيات.

من جهته، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار تقدم العمليات في محور صعدة، وتكبد الميليشيات خسائر كبيرة في عقبة مران.

وأشار التحالف إلى أنه تم استهداف نحو 41 عنصراً إرهابياً في عقبة مران وتدمير آلياتهم، موضحاً أن من بين القتلى قائداً و7 عناصر من حزب الله اللبناني.