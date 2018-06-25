خسائر فادحة للحوثي بصعدة.. و8 قتلى من حزب الله اللبناني

أكد تحالف دعم الشرعية في #اليمن استمرار العمليات القتالية في محافظتي صعدة والحديدة اللتين شهدتا تطورات ميدانية بارزة، ووقوع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية في عقبة مران.

وأعلن #التحالف عن استهداف 41 عنصرا من الميليشيات، وتدمير عرباتهم ومعداتهم.

وأوضح التحالف أن من بين القتلى 8 من عناصر ميليشيات #حزب_الله_اللبناني الإرهابي هم قائد و7 مسلحين.

فيما خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في عدد من أحياء مدينة الحديدة.

واقترب الجيش من وسطها في أكبر هجوم منذ بدء انطلاق عملية التحرير.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك ضارية تدور قرب جامعة الحديدة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غربي وسط المدينة على الطريق الساحلي الذي يربط المطار بالميناء.

وبحسب المصادر فإن الميليشيات تنشر قوات إضافية في المدينة، وتواصل استحداث السواتر الترابية في شارع الربصة، بالقرب من جامعة الحديدة.

وخلفت معركة الحديدة ضحايا كثرا في صفوف الميليشيات بين قتلى وجرحى، حيث تذهب مئات الجثث يوميا إلى #صنعاء وحجة وعمران، وتقول مصادر محلية في محافظة #عمران إن الميليشيات تقوم بدفن جماعي لقتلاها من مديرية مسور وحدها نحو 40 قتيلا خلال اليومين الماضيين.