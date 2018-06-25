ميليشيا الحوثي تعزل "الحديدة".. وتقطع الإنترنت والجوال

أمرت ميليشيات الحوثي الانقلابية شركات الهاتف الجوال العاملة في اليمن بقطع خدمات الإنترنت عن مدينة الحديدة، ومعظم مديريات المحافظة، البالغ عددها ستة وعشرين مديرية.

وأكد سكان محليون أن خدمة الإنترنت انقطعت منذ مساء الأحد عن معظم أحياء المدينة والمديريات الواقعة جنوب المحافظة، وهي المناطق التي تشهد مواجهات وتقدماً لقوات الجيش الوطني والمقاومة وتراجع الميليشيات منها.

شعارات مناهضة واعتقالات

إلى ذلك أفادت مصادر محلية في مدينة الحديدة أن ميليشيات الحوثي شنت منذ مساء أمس حملة اعتقالات واسعة في أوساط الشباب داخل الأحياء السكنية، إثر إنتشار شعارات كتبت على جدران المنازل والمحال مناهضة للحوثيين، مثل "لا حوثي بعد اليوم" و "ارحل يا حوثي".

وأكد سكان محليون أن الاعتقالات طالت العشرات من الشباب، وتقوم الميليشيات بمصادرة الهواتف الجوالة من المارة، بعد إخضاعهم لعمليات تفتيش دقيقة.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات زرعت ألغاما وعبوات متفجرة في شوارع عدة ومنشآت حكومية وتسبب انفجار بعضها بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين في ملعب نادي شباب الحديدة.

وبالتزامن مع هزائم الحوثي الثقيلة، واقتراب تحرير مدينة الحديدة ومينائها، تخشى ميليشيات الحوثي انتفاضة شعبية تعجل بنهايتها، خاصة مع تصاعد السخط والغضب في أوساط المواطنين جراء انتهاكاتها وجرائمها المستمرة.