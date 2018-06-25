وقف على المسرح ليضحكهم.. مقتل ممثل يمني برصاصة قاتلة

لم يكن في حسبان الممثل اليمني الشاب، جلال السعيدي، أن وقوفه على خشبة المسرح في مدينة الضالع جنوب اليمن سيكون الأخير له في حياته، حيث تعرض الممثل الشاب للاغتيال بعد أن نفذ مجهولون هجوما بالرصاص الحي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز، وأرعبوا الحاضرين والذين كانوا يحتفلون بالعيد.

بعد الهجوم تم نقل الممثل ورفاقه إلى أحد المنازل لإخفائهم، إلا أن المسلحين لحقوا بهم ليتعرض السعيدي إلى إصابة قاتلة برصاصة اخترقت رأسه.

وتشير الاتهامات إلى تورط متطرفين كانوا قد دعوا عبر منشورات بمواقع التواصل الإجتماعي إلى منع إقامة الاحتفالية، تحت مبررات مثل "الاختلاط و التحريض على اللهو وترك الصلاة ويشجع على ارتكاب المعاصي".

هذا واشتهر القتيل بطبعه الودود وإسعاده الكثيرين من خلال أدائه شخصية "زمبقة" من المسلسل التلفزيوني الشهير "همي همك" كذلك موهبته الخاصة في تقليد الفنانين والغناء وآثار مقتله موجة سخط كبيرة.

ولا تزال القضية قيد التحقيقات، للكشف عن هوية منفذي الجريمة.