اليمن.. مساعدات سعودية إلى الحديدة جواً وبحراً

انطلقت الثلاثاء طائرتان إغاثيتان، سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى #عدن، تمهيداً لنقلها إلى محافظة #الحديدة، وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة.

وأوضح المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة أن الجسر الإغاثي، الذي انطلق يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، بتفقد أحوال اليمنيين كافة، لاسيما المناطق الأكثر تضرراً، ومنها الحديدة التي عانت كثيراً من سيطرة الميليشيات الحوثية.

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إلى ذلك، بين أن الطائرتين تحملان 70 طناً من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضرراً في المحافظة، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

كما كشف الربيعة عن تسيير عدد من السفن التي تستعد للانطلاق من #جازان، مشدداً على أن العمل الإنساني في اليمن يمثل أولوية قصوى للسعودية، ومؤكداً حرص المملكة على اليمن وأهله والرفع عن معاناتهم.