الجيش اليمني يطهر الشريط الساحلي المؤدي للحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء الأربعاء، وبمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تمشيط وتطهير منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا والمطلة على خط الشريط الساحلي المؤدي إلى جبهة محافظة #الحديدة، وفق ما أكدت مصادر من قوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي.

وكانت الميليشيات الحوثية قد سيطرت على منطقة الفازة، وتمكنت من قطع خط الشريط الساحلي خلال الأيام الماضية، واستمر القطع لعدة أيام.

وأصبحت منطقة الفازة آمنة بعد دحر الميليشيات بشكل كامل ونهائي منها ومن مزارعها، وسط انهيار كبير في صفوف الانقلابيين، وسقوط قتلى وجرحى وأسر عدد من عناصرهم. كما أصبح خط الشريط الساحلي آمناً، وسيتم تطهير العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الحوثيون خلال الساعات القادمة، وفق المصادر.

كذلك ارتكبت ميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء، مجزرة مروعة راح ضحيتها، بحسب إحصاءات أولية، 7 قتلى من المدنيين، إضافة إلى جرح آخرين، بقذائف عشوائية أطلقتها على حي سكني حررته قوات الشرعية مؤخراً في الحديدة غرب البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن الحوثيين استهدفوا بإحدى قذائفهم المدفعية حي الجعبلي في منطقة الربصة المجاورة لسور مطار الحديدة، ما أدى إلى مقتل مدنيين وجرح آخرين بعد أن اخترقت القذائف جدار أحد المنازل الذي يتواجدون فيه.