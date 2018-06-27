شاهد.. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في البيضاء 

حقق الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم طيران التحالف، الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط انهيارات واسعة وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش الوطني والمقاومة شنوا هجوماً على مواقع استراتيجية في جبهة قانية كانت تتمركز فيها الميليشيات، وتم السيطرة عليها أبرزها خدار العرجا واليسبل وتبة الشهيد وباتت القوات على مقربة من عمق منطقة الوهبية.



كما قال قائد اللواء 117 مشاة العميد الركن عبد الرب الأصبحي إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي منذ ساعات الصباح الأولى، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجية أهمها "جبل الخليقة" الذي كانت تستخدمه الميليشيات الحوثية لقصف المدنيين داخل "سوق قانية".

وأضاف العميد الأصبحي أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع الشبكة في رأس حوران وتحرير "قرن خرفان" وشعب الخميس وتبة الشهيد، وصولاً إلى تحرير وادي حوران بالكامل القريب من منطقة حريَة أولى مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء.

وذكر الأصبحي أن ما لا يقل عن 25 عنصراً من الميليشيات قتلوا وجرح آخرون خلال معارك الأربعاء، فيما تمكن الجيش من أسر 5 عناصر من الميليشيات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة والمعدات القتالية.