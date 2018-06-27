توصيات دولية بدعم الجهود الإغاثية للتحالف في اليمن

طالب ممثلون من 26 دولة وعدد من المنظمات الإغاثية، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية، بدعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها دول التحالف بقيادة السعودية، كما أكدوا على حماية المنظمات الإغاثية والطبية في مناطق سيطرة #ميليشيات_الحوثي.

كما طالب المجتمعون بحماية المنظمات الإغاثية والطبية العاملة على الأرض، ودعم العملة الوطنية، وضمان استمرار السيولة النقدية لليمن، وضرورة الإشراف على موارد ميناء الحديدة.

كذلك ناقش المؤتمر القضايا الإنسانية في اليمن، والمساعدات الغذائية، ودعم البرامج العلاجية لمرضى اليمن.

وقبل ذلك نُظمت ندوة في باريس حول الحالة الإنسانية في الحديدة وتعز، بمشاركة منظمات الإغاثة والباحثين في الوضع الإنساني في المدن اليمنية التي تعاني نزاعاً عسكرياً.

وتخللت الندوة مطالبة بمحاكمة المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة الحديدة للمساعدة الإنسانية، وإيصال المعونات سريعاً إلى مستحقيها.