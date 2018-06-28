اليمن.. منشورات للتحالف تحذر من التوجه للحديدة

ألقت طائرات تحالف دعم الشرعية في #اليمن منشورات على مدينة #الحديدة، حذرت فيها المواطنين من التوجه إلى المحافظة إلا في الحالات الضرورية، وعدم التوجه إلى المناطق المجاورة لها إلا للضرورة، حفاظاً على سلامتهم، وفق ما أفادت مصادر محلية في الساحل الغربي.

وجعل تراجع #ميليشيات_الحوثي عسكرياً إلى داخل أحياء الحديدة تتخذ من السكان دروعاً وتمنع نزوحهم من المدينة، في خطوة تحاول الميليشيات من خلالها عرقلة تقدم وحدات الجيش الوطني.

وأعاد الانقلابيون مئات الأسر النازحة بقوة السلاح، ومنعوا 25 حافلة محملة بالنازحين في مديرية الجراحي كانت في طريقها إلى محافظة إب وأجبروها على العودة إلى الحديدة.

أما في منطقة السرايا بمديرية الراهدة جنوب شرقي محافظة تعز، فقد احتجز الحوثيون نازحين، بينهم أطفال ونساء يواجهون ظروفاً معيشية قاسية في العراء دون غذاء.

كما أنهم يحتجزون منذ ثلاثة أيام أكثر من 40 حافلة على متنها مئات النازحين كانوا في طريقهم إلى عدن.

وشمل منع نزوح السكان من الحديدة أيضاً إغلاق الشوارع ومنافذ المدينة، وفرض إجراءات تفتيش دقيقة على المارة.

ورغم تلك الإجراءات، نزح حتى الآن نحو 30 ألف شخص من الحديدة وضواحيها، اتجهوا إلى الأرياف ومحافظات المحويت وإب وتعز والعاصمة صنعاء.