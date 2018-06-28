شاهد.. تقدم استراتيجي للجيش اليمني في لحج وصعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تقدماً استراتيجياً في مديرية القبيطة شمال لحج، وباتجاه الراهدة جنوب تعز، عقب معارك عنيفة مع #ميليشيات_الحوثي.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش والمقاومة حررت مناطق جبل القحوص الاستراتيجي في الجوازعة وجبل الركيزة ومناطق مقبرة الرزوق والقطهات والسادة وسقيمة والمرابحة، غرب وشرق مديرية القبيطة، شمال لحج، عقب معارك سقط خلالها عدد من الانقلابيين بين قتيل وجريح.

ونقل البيان عن مصدر عسكري أن وحدات أخرى من الجيش والمقاومة توغلت في الناحية الشمالية الشرقية لمديرية القبيطة، وحررت مناطق الحلاجيم والسنترال والجدر، و"نجد قفل" الاستراتيجي المطل على معسكر لبوزة شمالي لحج، مؤكداً أن قوات الشرعية باتت على مقربة من جبل جالس الاستراتيجي وتحاصر الميليشيات فيه من عدة جهات.

وأكد المصدر مواصلة الزحف في منطقة الشريجة، لافتاً إلى أن قوات الجيش والمقاومة باتت بالقرب من منطقة الحيدين المحاذية لمديرية الراهدة، جنوب محافظة تعز، مشيراً إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين وكبدتهم خسائر في العتاد والأرواح.

كما نشر المركز الإعلامي مقطع فيديو لقوات الجيش اليمني وهي في أعالي جبال رازح بمحافظة صعدة بعد تحريرها.

ويواصل الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، تقدمه الميداني في معقل الحوثيين في صعدة أقصى شمال البلاد، من خمسة محاور، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.