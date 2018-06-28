قذائف الحوثي تصيب طفلين في البيضاء

أصيب طفلان وعدد من المواطنين، الأربعاء، في قرية الدريعاء بمديرية ذي ناعم في محافظة #البيضاء عبر قذائف أطلقتها #ميليشيات_الحوثي المتمركزة في موقع مكسر بمنطقة الدقيق التابعة لذات المديرية باتجاه قرية الدريعاء المأهولة بالسكان.

وذكرت المصادر أن أضراراً بشرية ومادية لحقت بعدد من المنازل، إلى جانب حالات الهلع لدى سكان المديرية.

وكان الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، قد حققا بدعم من طيران التحالف، في وقت سابق الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط انهيارات واسعة وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

موضوع يهمك حقق الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم طيران التحالف، الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط... شاهد.. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في البيضاء اليمن

كما أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش الوطني والمقاومة شنّا هجوماً على مواقع استراتيجية في جبهة قانية كانت تتمركز فيها الميليشيات، وتمت السيطرة عليها، أبرزها خدار العرجا واليسبل وتبة الشهيد، وباتت القوات على مقربة من عمق منطقة الوهبية.