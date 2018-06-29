شاهد سجن الحديدة ينتفض.. واشتباكات مع ميليشيات الحوثي

قامت #ميليشيات_الحوثي، مساء الخميس، بمحاولة نقل أعداد من مساجين السجن المركزي في مدينة #الحديدة إلى محافظة حجة وصنعاء وجهات مجهولة، إضافة إلى نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى الجبهات للقتال في صفوف الانقلابيين، ما أدى إلى احتجاج السجناء على هذه القرارات.

وتطور الأمر إلى اشتباك وإطلاق نار نتج عنه إصابة ثلاثة سجناء، بحسب حصيلة أولية، فيما تحدثت أنباء عن سقوط قتلى.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة أطقم للحوثيين قامت بتطويق السجن وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تسجيلاً تداوله ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه أول فيديو من داخل سجن الحديدة عقب اعتداء الميليشيات الحوثية على نزلاء السجن بسبب رفضهم لعملية نقلهم إلى مكان آخر.