الحديدة.. إسقاط ثالث طائرة درون إيرانية في أسبوع

أعلن الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في اليمن، مساء الجمعة، أن قواته أسقطت ثالث طائرة استطلاع حوثية تحمل متفجرات في منطقة #الدريهمي جنوبي الحديدة، مشيرًا إلى أن الطائرة بتقنيات رديئة وتحمل متفجرات.

وأضاف أنه تم تعقب الطائرة واستهدافها من قبل القوات، حيث سقطت في منطقة خالية بمديرية الدريهمي، لافتا إلى أنها تفجرت لحظة ارتطامها بالأرض.

وأكد المصدر أن هذا النوع من الطائرات الحوثية ذات تقنية رديئة، وتستخدم عادة للتجسس على مواقع قوات الشرعية، وأحيانا تكون محملة بمواد متفجرة.

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ولجأت ميليشيات الحوثي، مع استمرار هزائمها الساحقة في جبهة الساحل الغربي والحديدة إلى استخدام طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات استخبارية أو انتحارية، وآخرها في محيط #مطار_الحديدة الذي استعاده الجيش اليمني، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية.



وفي أبريل الماضي تم إسقاط طائرتين من ذات النوع داخل الأراضي السعودية، وأكد حينها المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أنها طائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.