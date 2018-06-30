الحوثيون يحاصرون سجن الحديدة.. ومقتل معتقل

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، إدخال الطعام والشراب إلى نزلاء السجن المركزي بمدينة الحديدة (غربي اليمن)، بعد يوم من المواجهات بين الطرفين، والتي انتهت بمقتل سجين وإصابة عشرات آخرين.

وأفادت مصادر من أهالي السجناء، بأن الميليشيات تفرض حصاراً على النزلاء داخل السجن، ومنعتهم من الزيارة وإدخال الأطعمة إليهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل السريع لإنقاذ السجناء والحصار المفروض عليهم.

وذكر قريب أحد السجناء أن مشرف الحوثيين خاطبهم بغطرسة، ومنعهم من الزيارة، وقال إنهم لن يسمحوا بإدخال أي طعام إليهم، "حتى ينفذوا ما هو مطلوب منهم"، دون أن يكشف لهم ما هو المطلوب منهم.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مساء الجمعة، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة العشرات من المختطفين بالحديدة، بعد تعرضهم لإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع عليهم من قبل الميليشيات.

وأعربت في بيان عن مخاوفها مما قد يحدث لهم، بعد محاولة الحوثيين نقل سجناء سابقين من مركزي الحديدة، واقتيادهم عنوة إلى جهات مجهولة، وأبدت قلقها من "استخدامهم كدروع بشرية"، وحملت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً.

واندلعت مواجهات عنيفة في السجن المركزي بالحديدة، مساء الخميس، عقب اقتحامه من الميليشيات ونقل أكثر من 50 سجيناً عبر الشاحنات المغلقة إلى منطقة مجهولة، ما أدى إلى احتجاج السجناء الذين "اشتبكوا بأياديهم العارية مع الميليشيات التي أطلقت بدورها النار والغاز المسيل للدموع عليهم، واشتعال حريق في أحد عنابر السجن"، كما نقلت مصادر محلية.

وأوضحت أن الميليشيات استدعت عدداً من النزلاء بشكل فردي إلى ساحة السجن بحجة التحقيق، ومن ثم نقلتهم إلى مكان مجهول، وأكدت أن التوتر لا يزال سائدا في السجن المركزي بالحديدة.

وتختطف ميليشيات الحوثي آلاف المدنيين اليمنيين في سجونها من المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، وتمارس عليهم صنوفا وأشكالا وحشية من التعذيب أدت إلى مقتل 120 مختطفا، وفق الأرقام التي استطاعت المنظمات الحقوقية رصدها.