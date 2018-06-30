سجناء الحديدة يستغيثون.. ووثيقة تورط الميليشيات بذمار

وجه نزلاء السجن المركزي في #الحديدة عصر الجمعة، نداء استغاثة للحكومة الشرعية وقيادة جبهة الساحل الغربي والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي التي نقلت بعض السجناء إلى محافظات أخرى، وفشلت في إجبار كل نزلاء السجن المركزي في الحديدة على القتال في صفوفها في جبهة #الساحل_الغربي، قامت بقتل عدد من السجناء، وأوقعت العديد من الإصابات، وتعذيب عدد منهم ومنعهم من الأكل والشرب.

كما فرضت ميليشيات الحوثي حصاراً على النزلاء داخل السجن، ومنعت أهاليهم، ظهر الجمعة، من الزيارة وإدخال الأطعمة.

وجاءت تلك التطورات بعد اشتباكات جرت، الخميس، في السجن المركزي بالحديدة، وسقط خلالها قتلى وجرحى حين استخدمت الميليشيات الرصاص الحي ضدهم نتيجة رفضهم الأوامر بنقلهم إلى محافظات أخرى وتجنيدهم.

وفي محافظة #ذمار، جنوب صنعاء، قامت الميليشيات بتهريب عدد من السجناء المدانين بقضايا قتل من السجن المركزي.

وثيقة تثبت تورط الحوثيين

وذكرت بعض المصادر المحلية أن تهريبهم تم بتواطؤ مع قيادات حوثية، بغرض نقلهم إلى جبهة القتال في الساحل الغربي بالحديدة، موضحة أن السجناء عسكريون سابقون، وأحدهم ضابط في القوات الخاصة.

وكشفت وثيقة "رسمية" عن هروب 5 سجناء مدانين بقضايا قتل من السجن. وأظهرت الوثيقة الموقعة باسم القيادي في ميليشيات الحوثيين الانقلابية، محمد حسين المقدشي، المعين أخيرا محافظا لمحافظة ذمار، والمرسلة إلى قيادي حوثي آخر يدعى أحمد الحربي، وقد تم تعيينه مديرا لأمن المحافظة، "وجود سلسلة من الاختلالات الأمنية في ذمار، منها هروب سجناء في السجن المركزي، وقسم المدينة، والبحث الجنائي".

وكشفت الوثيقة حالة الفوضى التي تغرق فيها الميليشيات الحوثية، وعدم تمكنها من السيطرة على الوضع في ذمار.