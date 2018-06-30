صور.. اعتقال 11 حوثياً بعد تحرير ميناء في حجة باليمن

سيطرت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، على ميناء حبل بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة "برية وبحرية"، أطلقتها لتحرير ما تبقى من الشريط الساحلي في حجة.

وأعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، السيطرة على ميناء حبل الواقع بالقرب من مديرية عبس على الشريط الساحلي شمال محافظة حجة، إضافة إلى السيطرة على مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال حجة.

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد عمر جوهر، أن العملية العسكرية التي شاركت فيها كل من القوات البرية والبحرية التابعة للمنطقة انطلقت في محورين: الأول على الشريط الساحلي وشاركت فيه قوات التشكيل البحري وتمت السيطرة من خلاله على ميناء حبل، والمحور الثاني في وادي حيران حيث توغلت قوات الجيش بالوادي وتمت السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب ما نقل عنه بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة في الجيش اليمني.

وبحسب البيان، فقد اعتقلت قوات الجيش خلال العملية العسكرية ١١ عنصرا حوثيا، أربعة منهم جرحى، بينهم قيادي ميداني يدعى أبوالليث الشعثمي، ونجل القيادي الحوثي بمحافظة حجة الشيخ علان فضايل.

كما أشار إلى استعادة قوات الجيش الوطني زورقين عسكريين كانت تستخدمهما ميليشيات الحوثي، أحدهما عليه عيار ١٢,٧ ، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وذكر البيان أسماء المعتقلين الحوثيين وهم:

1_توفيق صالح حسن صعتر

2_احمد ابراهيم عبده جمال الدين

3_نجيب غالب صالح علي عمر المرحبي

4_محمد صالح علي ناصر عامر

5_اشرف علان علي فضائل نجل القيادي الحوثي الشيخ علان فضائل

6_سليم حسن احمد جعدان

7_ عادل يحيى محمد عطيفة

8_ عبدالله يحي محمد العبدلي (قيادي ميداني).

ولفت إلى أن هناك أربعة معتقلين حوثيين جرحى تم إسعافهم إلى مستشفيات السعودية لتلقي العلاج كواجب ديني وإنساني.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف، الجمعة، عدة غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر ميدانية أن سلسلة غارات استهدفت تجمعات الميليشيات على الشريط الساحلي الممتد من ميدي إلى ساحل بحيص بمديرية عبس في محافظة حجة، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات حوثية شرقي جبل الحصنين في منطقة الشعاب بجبهة حرض، أدت إلى تدمير عدد من الأطقم التابعة للميليشيات ومصرع من كان على متنها.